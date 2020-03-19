Цены на нефть развернулись после обвала накануне: сколько стоит она теперь

Майские фьючерсы на Brent по состоянию на 19 марта пытаются восстановиться, после обвала цен накануне: тем не менее, сейчас нефть торгуется все еще ниже отметки $27 за баррель.

Соответствующие данные предоставил портал Investing.com.

Так, согласно приведенной информации, средняя цена нефти Brent подорожала на 6,31% до уровня $26,45 за баррель.

В это же время WTI подорожала тоже. Цены на нефть этой марки поднялись до $23,42 – на 12,43%.

В среду Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев. При этом Эр-Рияд не только "открыл кран", резко увеличив предложение на рынке, страдающем от низкого спроса из-за коронавируса, но и предложил существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.

Как сообщал OBOZREVATEL, вчера во время торгов цены на нефть упали ниже $26 за баррель. Эксперты AxiCorp отметили, что глобальный спрос на нефть продолжит падать на фоне закрытия границ многими государствами из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также уходом на карантин людей и целых компаний.

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