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19 марта • обновлено в 10:14
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Цены на нефть развернулись после обвала накануне: сколько стоит она теперь

2.7т
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Майские фьючерсы на Brent по состоянию на 19 марта пытаются восстановиться, после обвала цен накануне: тем не менее, сейчас нефть торгуется все еще ниже отметки $27 за баррель.

Соответствующие данные предоставил портал Investing.com.

Так, согласно приведенной информации, средняя цена нефти Brent подорожала на 6,31% до уровня $26,45 за баррель.

Цены на нефть развернулись после обвала накануне: сколько стоит она теперь

В это же время WTI подорожала тоже. Цены на нефть этой марки поднялись до $23,42 – на 12,43%.

Цены на нефть развернулись после обвала накануне: сколько стоит она теперь

В среду Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев. При этом Эр-Рияд не только "открыл кран", резко увеличив предложение на рынке, страдающем от низкого спроса из-за коронавируса, но и предложил существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.

Как сообщал OBOZREVATEL, вчера во время торгов цены на нефть упали ниже $26 за баррель. Эксперты AxiCorp отметили, что глобальный спрос на нефть продолжит падать на фоне закрытия границ многими государствами из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также уходом на карантин людей и целых компаний.

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Тема
Мировые цены на нефть
Теги
нефть Brent
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Нефтяной рынок стабилизируется, эпидемия "усохнет", а вот lapnekheriya, оставшись без сбыта "карасина", как снежный ком, набирая обороты, покатится вниз, к своему логическому завершению - столкновение с ровной поверхностью и обломки.
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Mega Death
Mega Death
Иванович Юрий, почему останется без сбыта "карасина"?... Он что, не нужен никому?)))
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