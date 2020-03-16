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16 марта • обновлено в 10:19
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Цены на нефть обвалились после незначительного роста

6.6т
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Мировые цены на нефть в понедельник, 16 марта, снижаются, а стоимость марки Brent упала более чем на 6% на фоне опасений за спрос на сырье.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на утро понедельника цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 6,06%, до 31,8 доллара за баррель.

Цены на нефть обвалились после незначительного роста

При этом стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 4,33%, до 30,72 доллара за баррель.

Цены на нефть обвалились после незначительного роста

Инвесторы продолжают оценивать масштабы распространения коронавируса в мире и его влияние на спрос на нефть. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • 6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.

  • Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

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Тема
Мировые цены на нефть
Тег
нефть
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И это нефть марки Брент!!! Что говорить про росейский мусорный сорт Уралс! Ещё минус 4-5 дол за бочку!
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Он Алекс
Он Алекс
Это очень хорошо! И газ дешеветь будет, его цена «привязана» к цене на нефть )))
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