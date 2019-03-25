Цены на нефть пробили новую отметку

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 25 марта, в ходе азиатских торгов упали в связи с опасениями дальнейшего ослабления роста экономики как в развитых, так и в развивающихся странах.
В частности, стоимость майских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 66,73 доллара за баррель, что на 0,45% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился на 0,73% – до 58,61 доллара за баррель.
Котировки Brent
ICE Futures
Котировки WTI
ICE Futures
Главный экономист Capital Economics по сырьевым рынкам Кэролайн Бейн считает, что нефтяной рынок до июня будет близок к равновесию спроса и предложения, но вряд ли достигнет его, передает "Интерфакс".
По ее прогнозам, к середине года Brent может опуститься до 60 долларов за баррель из-за опасений, связанных с торможением мировой экономики.
В то же время глава InfraCap LLC Джей Хэтфилд ожидает, что цены на нефть WTI в следующие 2-3 недели будут находиться в диапазоне от 55 до 60 долларов за баррель, а в летние месяцы могут подняться до 60-70 долларов благодаря высокому спросу на нефтепродукты в сезон активного вождения.
Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.
"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.
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