Цены на нефть подскочили на фоне "войны" России и Саудовской Аравии

Цены на нефть во вторник, 7 апреля, утром уверенно растут в ожидании встречи ОПЕК+, так стоимость смеси Brent выросла выше $34 за баррель.

На момент написания цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 3,12% – до 34,08 долларов за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 3,45% – до 26,98 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы надеются, что участники альянса ОПЕК+ на встрече 9 апреля достигнут нового соглашения о сокращении добычи сырья. Это поможет стабилизировать рынок, пострадавший от падения спроса из-за пандемии коронавируса.

"Несмотря на перспективу масштабного сокращения добычи под руководством Саудовской Аравии, цена на нефть в последние недели оставалась низкой на фоне падения спроса из-за коронавируса. Мы ожидаем, что цены на энергоносители будут колебаться вокруг текущих уровней, пока не восстановится экономическая активность", — прокомментировали ситуацию на сырьевом рынке аналитики Capital Economics.

Как сообщал OBOZREVATEL, сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), куда входит 13 государств, и ее партнеров (вместе – ОПЕК+) по сокращению добычи нефти прекратила свое действие 1 апреля.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о завершении нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией.

При этом в то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что консультаций глав России и Саудовской Аравии по вопросу цен на нефть в ближайшее время не планируется. По его словам, сейчас нет и речи о новой сделке взамен ОПЕК+ для стабилизации на рынке нефти.

Также Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.

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