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30 апреля • обновлено в 10:42
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Цены на нефть подпрыгнули: Brent покорила отметку в $25

1.2т
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Цены на нефть в среду, 30 апреля, начали уверено расти на новостях о скором восстановлении спроса: эталонные марки сырья подорожали в среднем от 6 до 15% в итоге.

Как сообщает Investing.com, по состоянию на утро стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $25,71 за баррель, что на 6,11% ($1,48) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне контракты выросли на 10%.

Цены на нефть подпрыгнули: Brent покорила отметку в $25

Июньский фьючерс на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 12,15% ($1,83) - до $16,89 за баррель. Накануне контракты выросли на 22%.

Цены на нефть подпрыгнули: Brent покорила отметку в $25

Вчера рост цен поддержали данные о снижении, по данным Минэнерго, запасов бензина в США на 3,67 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их роста примерно на 2,5 млн баррелей.

Рост спроса на нефтепродукты стал для рынка приятным сюрпризом. При этом прирост запасов нефти хотя и был беспрецедентным, также оказался ниже прогнозов.

"Растет оптимизм, что карантинные меры будут ослаблены, и это даст спросу на нефть дозу адреналина", - сказал Стивен Бреннок из брокерской компании PVM.

Минэнерго РФ также видит признаки восстановления спроса на нефть из-за ослабления карантина в ряде стран. Глава министерства Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики сказал, что видит "зеленые ростки" восстановления спроса.

"В центральной Европе падение спроса на нефтепродукты сократилось на 10-15 процентных пунктов - то есть с 75% до 55-60%. С учетом этого, а также с учетом того, что с 1 мая заработает соглашение ОПЕК+, дисбаланс во второй половине мая должен уменьшиться", - рассказал Новак.

Министерство нефти и энергетики Норвегии, на которую приходится 2% мировой добычи сырья, приняло решение сократить добычу на 250 тыс. баррелей в сутки с июня.

В то же время участники рынка нефти ожидают сохранения высокой волатильности, так как до восстановления рынка в любом случае еще далеко.

Цены на нефть подпрыгнули: Brent покорила отметку в $25

Как сообщал OBOZREVATEL, производители нефти и нефтепродуктов пошли на экстренные меры и начали искать непривычные места хранения топлива: начали выкупать небольшие танкеры.

Тем временем, в США останавливаются заводы по переработке нефти из-за колоссального падения спроса вследствие карантинных мер. По словам американского президента Дональда Трампа, небывало низкие цены на нефть позволят США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.

В понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

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Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Теги
нефть Brent WTI
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Галицький Данило
Галицький Данило
Галицький Данило, !!!
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Галицький Данило
Галицький Данило
А на всемирной бензоколонке цены на бензин подымаются!
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Белый господин
Белый господин
Российская армия заправляют танки. Завтра Kyev поедут брать...
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Waix Alex
Waix Alex
Заполнены резервуары, рост цен временный.
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