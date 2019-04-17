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Цены на нефть побили годовой максимум

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Цены на нефть эталонных марок в среду, 17 апреля, в ходе азиатских торгов выросли до максимума с ноября 2018 года на сигналах снижения запасов нефти в Соединенных Штатах.

В частности, стоимость июньских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 72,02 доллара за баррель, что на 1,16% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 1,69% – до 64,49 доллара за баррель.

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Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

Котировки WTI

Котировки WTI

ICE Futures

Согласно данным Американского института нефти, запасы сырья в Соединенных Штатах на прошлой неделе снизились на 3,1 млн баррелей, сообщает "Интерфакс".

"Нефтяной рынок реагирует на данные API о неожиданном снижении запасов нефти в США, которые обычно растут в это время года", – заявил главный экономист Mitsubishi UFJ Research&Consulting Co. в Токио Томомиси Акута.

По его словам, уменьшение запасов обусловлено высокими объемами экспорта нефти из США. Он также добавил, что американский президент Дональд Трамп может продолжить давление на ОПЕК, если цены на нефть будут и дальше расти.

Цены на нефть побили годовой максимум

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
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