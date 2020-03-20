В ближайшие годы цена на нефть может опуститься до 15-20 долларов за баррель.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал российский экономист Владислав Иноземцев. По его словам, золотой век для ресурсной экономики закончился, в 2020-ых годах наступила эра дешевого сырья.

"В 20-х годах нефть будет стоить от 15 до 20 долларов за баррель. Потом, возможно, могут быть новые изменения. Золотой век для ресурсной экономики, каким были 2000-ые, закончился. Поэтому у экономик, зависящих от нефти, будут большие проблемы. Это касается Ирана, Саудовской Аравии и России. Глобальный спрос на нефть будет выходить на юг, нефть становится товаром бедного мира", – подчеркнул он.

Цены на нефть падают

По его словам, в добавок к этому европейские страны будут переходить на альтернативные источники энергии.

"Китай тоже прекратит скупку нефти. Мир переходит на электромобили, солнечные батареи. Американцы будут создавать новые технологии собственного производства, как со сланцем. Спрос на нефть упадет и будет смещаться в самые закаулки мира, где денег особых нет. Цен по 100 долларов за баррель больше никогда не будет", – заверил экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, майские фьючерсы на Brent по состоянию на пятницу, 20 марта, снова снижаются, и сейчас нефть торгуется на отметке около $28 за баррель.

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