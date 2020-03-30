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30 марта • обновлено в 09:58
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Цены на нефть обвалились почти до двадцатилетнего минимума

1.7т
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Неделя для рынка нефти началась с сильного падения, при этом цена фьючерсов на нефть марки WTI в какой-то момент обвалилась до 18 летнего минимума – ниже 20 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

На мировых рынках прозвучал новый тревожный звонок для нефтедобывающих стран. Нефть, пусть и ненадолго, но установила новый антирекорд. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне цена фьючерсов на нефть марки WTI падала ниже 20 долларов за баррель. Это произошло впервые с февраля 2002 года, то есть за 18 лет.

На момент написания новости, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 4,11% — до $26,8 за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI упали на 3,81%, до $20,69 за баррель.

Цены на нефть обвалились почти до двадцатилетнего минимума
Цены на нефть обвалились почти до двадцатилетнего минимума

Между тем падение нефтяных цен привело к заметному сокращению количества действующих буровых установок в США в течение двух недель подряд. Американская компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что на прошлой неделе их число упало на 40 единиц - до 624 установок.

По мнению экономиста WTRG Economics Джеймса Уильямса, количество активных буровых установок в США может упасть ниже 500 единиц в мае или июне. "Насколько низко (упадет количество установок), будет зависеть от длительности влияния вируса на экономику и от того, сможет ли ОПЕК договориться с Россией", - сказал он.

Помимо этого, аналитики отмечают риски исчерпания свободного места в нефтехранилищах. "Согласно отраслевым данным, уровень заполненности нефтехранилищ достиг 75%, и дальнейшее складирование нефти при сниженном спросе приведет к обвалу цен до $10 (за баррель) в ближайшие месяцы, если производственная активность не восстановится", - отмечает глава Sun Global Investments Михир Кападия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Мировые цены на нефть
Тег
нефть
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Вислоухие, доложите стоимость фьючерсов кизяка и равликов
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