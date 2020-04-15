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15 апреля • обновлено в 11:19
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Цены на нефть обвалились ниже психологической отметки

4.7т
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На рынке нефти тревоги о перенасыщении и возможной глубокой рецессии привели к тому, что в среду, 15 апреля, цены на нефть сорта Brent упали ниже психологической отметки в $30.

По состоянию на утро июньские фьючерсы на Brent упали на 1,79% (до $29,07 за баррель), а на WTI – на 0,3% (до $20,05).

Цены на нефть обвалились ниже психологической отметки
Цены на нефть обвалились ниже психологической отметки

"Инвесторы закрывают короткие позиции после подтверждения роста американских запасов нефти", - сказал старший аналитик Fujitomi Казухико Сайто.

Перед выходом отчета о запасах в США "они агрессивно продавали, ожидая такого роста", сказал Сайто.

По данным Американского института нефти (API), запасы в США выросли на 13,1 миллиона баррелей до 486,9 миллиона за неделю, завершившуюся 10 апреля, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 11,7 миллиона баррелей.

Чиновники и источники из стран ОПЕК+ сигнализировали, что Международное энергетическое агентство (МЭА) может объявить о закупке нефти в стратегические резервы в объеме до нескольких миллионов баррелей, чтобы поддержать сделку о сокращении добычи.

Цены на нефть

Цены на нефть

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

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Тема
Мировые цены на нефть
Теги
WTI Brent нефть
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