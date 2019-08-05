Цены на нефть обвалились из-за Трампа: что произошло

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 5 августа, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 61,20 доллара за баррель, что на 1,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился на 1% – до 55,12 доллара.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 1,2% до 61,50 доллара за баррель.

Котировки Urals упали Maanimo

Стоимость нефти падает на фоне признаков эскалации торгового конфликта между США и Китаем, которые усилили опасения за рост мировой экономики и за спрос на "черное золото", сообщает "Прайм".

В частности, американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября вводит пошлину в 10% на товары из КНР объемом импорта в 300 млрд долларов.

Кроме того, Трамп отметил, что Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не вводили новые пошлины.

"Спрос на нефть разочаровал в 2019 году из-за слабой экономической активности, неблагоприятных погодных условий и торговой напряженности", – резюмировали аналитики Goldman Sachs.

Цены на нефть упали​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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