Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Цены на нефть обвалились из-за Трампа: что произошло

1.9т Читать материал на украинском

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 5 августа, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 61,20 доллара за баррель, что на 1,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился на 1% – до 55,12 доллара.

Новости
США обвинили Иран в атаке: что будет с ценами на нефть
Котировки Brent упали

Котировки Brent упали

ICE Futures

Котировки WTI упали

Котировки WTI упали

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 1,2% до 61,50 доллара за баррель.

Котировки Urals упали

Котировки Urals упали

Maanimo

Стоимость нефти падает на фоне признаков эскалации торгового конфликта между США и Китаем, которые усилили опасения за рост мировой экономики и за спрос на "черное золото", сообщает "Прайм".

В частности, американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября вводит пошлину в 10% на товары из КНР объемом импорта в 300 млрд долларов.

Кроме того, Трамп отметил, что Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не вводили новые пошлины.

"Спрос на нефть разочаровал в 2019 году из-за слабой экономической активности, неблагоприятных погодных условий и торговой напряженности", – резюмировали аналитики Goldman Sachs.

Цены на нефть упали​​​​​

Цены на нефть упали​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Krass Марк
Krass Марк
Надо сильнее давить фашисткий режим международного террориста Путина
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel