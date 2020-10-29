Цены на нефть обрушились

В четверг, 29 октября, цены на нефть в ходе торгов достигли минимальный значений с начала лета.

Такая информация следует с данных Investing.com. Вероятной причиной стало введение новых ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent составила $38,3 доллара за баррель, это на 3,63% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. При этом в ходе торгов цена опускалась до $37.

Цена на нефть Brent Investing.com

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь опустились до $36,5 за баррель (-3,64%).

Цена на нефть WTI Investing.com

Ранее цена сорта Brent впервые с 15 июня рухнула ниже 38 долларов за баррель. Цены падают на фоне новых ограничений из-за COVID-19.

В частности, из-за роста количества случаев заражения локдаун объявили в Германии и Франции, а это сказывается на спросе. Падение нефтяных цен идет второй день подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре цены на нефть эталонных марок упали из-за роста числа новых заражений коронавирусом в мире. Brent опустилась до $42,23 за баррель, а WTI –до $39,98 за баррель.

В России признали, что рост мировых цен на нефть до $60 за баррель в ближайшие несколько лет маловероятен.