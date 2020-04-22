Цены на нефть обновили минимум на фоне катастрофического отсутствия спроса

Рынок нефти продолжил в среду, 22 апреля, падать на фоне полнейшего отсутствия спроса и дефицита свободных емкостей для хранения сырья. В итоге цены на нефть обновили 20 летний минимум.

Согласно предоставленной информации порталом Investing.com, по состоянию на утро среды июньский фьючерс на нефть Brent подешевел на $3,23 (16,71%) – до $16,10 за баррель, минимума за 20 лет.

Развал нефтяного рынка показал масштаб проблем, с которыми столкнулась мировая экономика, и это привело в итоге к бегству инвесторов от риска.

Июньский контракт на WTI торгуется на уровне $10,65 за баррель, подешевев на $0,92, или на 7,95%.

Участники рынка убеждены, что компании-производители слишком медленно реагируют на изменение конъюнктуры. Президент консалтинговой фирмы Rapidan Energy Боб МакНэлли сказал The Wall Street Journal, что спрос на рынке сокращается в 2-3 раза быстрее, чем предложение, и в этой ситуации обвал цен - жесткий, но эффективный способ заставить производителей оставить нефть под землей.

Главный сырьевой аналитик BNP Paribas Гарри Чилингуриан считает, что производители уже законтрактовали большое число майских поставок и по-настоящему смогут приступить к снижению производства только в июне.

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