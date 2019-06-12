Цены на нефть неожиданно рухнули: в чем причина

В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%.

Около полудня стоимость июльских фьючерсов на WTI и августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась более чем на 3%, передает "Газета.ru".

По данным биржи ICE Futures, цена на WTI составила $52 за баррель, на Brent — $60,97.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть эталонных марок в понедельник, 10 июня, в ходе азиатских торгов выросли из-за заявлений о кооперации России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+.

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