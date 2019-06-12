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/Новости экономики

Цены на нефть неожиданно рухнули: в чем причина

7.1тЧитать материал на украинском

В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%.

Около полудня стоимость июльских фьючерсов на WTI и августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась более чем на 3%, передает "Газета.ru".

По данным биржи ICE Futures, цена на WTI составила $52 за баррель, на Brent — $60,97.

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Цены на нефть неожиданно рухнули: в чем причина
Цены на нефть неожиданно рухнули: в чем причина

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть эталонных марок в понедельник, 10 июня, в ходе азиатских торгов выросли из-за заявлений о кооперации России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+.

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Тема
Мировые цены на нефть
Теги
BrentWTIнефть
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Kom AV
Kom AV
Просто интересно, а кто то знает чем отличается фьючерс и фактическая продажа?
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0
0
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Смотрю на Яндексе котировки нефти... Снижение 0,29%. Но дело даже не в этом... Вам то что..? У вас не нефти, ни бензина.
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2
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Прокапало Ігор, Украина крупнейший потребитель нефти и бензина. Тебя в квартале 95 уже заждались, от тебя там угарать будут.
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1
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Khruslov Alexey, а тебе не понятно, умный человек? Украина крупнейший потребитель нефти и бензина. Не доходит причина интереса к теме? Извилины растерял?
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2
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Ааааааааааааааааа!!!!! Ужас!!!!!! Цены на нефть РУХНУЛИ на 3%!!!!!!!!!!!!!
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