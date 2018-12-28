Цены на нефть неожиданно рухнули после резкого взлета

Цена на баррель Brent снизилась на 2,4%, опустившись до отметки $53,19. По ходу сессии цены сначала росли, затем произошло серьезное падение. Вечером четверга, 27 декабря, баррель дешевел до $52, однако затем котировки пошли вверх.

Мартовские фьючерсы снижались до $52,6, однако затем выросли до $53,78. Таким образом, снижение за день составило 1,8%, передает РБК.

Отмечается, что в среду, 26 декабря, цены на нефть значительно выросли после продолжительного снижения. В результате подъема котировок на 8% баррель Brent достиг отметки $54. Агентство Reuters считает, что нефть стала расти вслед за американским фондовым рынком. Однако затем среди трейдеров возобладали "медвежьи настроения".

Напомним, цены на нефть достигли годового максимума в $86 на опасениях, что новые санкции против Ирана приведут к дефициту на рынке. Однако, поскольку другим экспортерам удалось возместить нехватку, цены пошли вниз.

График цен на нефть скриншот

Стоит отметить, что нефть является главной статьей российского экспорта. Кроме того, от уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены на природный газ. В России уже признали тот факт, что санкции США и ЕС больно ударили по добыче нефти и газа в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря стоимость нефти Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне к $50 за баррель, обновляя минимумы июля-августа 2017 года.