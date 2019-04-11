Цены на нефть неожиданно пошли вниз: сколько стоит Brent и WTI

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг, 11 апреля, незначительно снижаются.

Как свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures, майские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,53%, составив $64,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,43% — до $71,46 за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, нефтяной картель ОПЕК готовятся к удару со стороны США. Там могут принять законопроект, который обрушит цены на "черное золото" и ударит по российскому рублю. В ответ в СМИ уже появились слухи о том, что если американский президент пойдет на такие меры, доллар перестанут использовать в нефтяных сделках.

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