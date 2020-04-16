Цены на нефть не восстановились после обвала накануне

Котировки эталонных марок нефти слабо дорожают в четверг, 16 апреля, после сильного падения днем ранее на данных о росте запасов в США и на прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) о спаде глобального спроса.

По состоянию на утро июньские фьючерсы на Brent подорожали на $0,22 (0,79%), до $27,91 за баррель. В ходе предыдущей сессии Brent подешевела на 6,6% до минимума 1 апреля.

Майские фьючерсы на WTI подорожали к этому моменту на $0,06 (0,3%) - до $19,93 за баррель. В среду контракт подешевел на 1,2%, до минимальной отметки с февраля 2002 года.

"Несмотря на усилия по сокращению добычи, предпринятые за последнюю неделю крупнейшими мировыми производителями нефти, чтобы сбалансировать рынок, мир сталкивается с проблемой спроса", - сказал MarketWatch один из редакторов Sevens Report Research Тайлер Ричи.

По данным Минэнерго США, за неделю, завершившуюся 10 апреля, запасы нефти в стране выросли на 19,2 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали рост на 10,1 млн баррелей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

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