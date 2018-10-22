Новый тариф на газ в Украине: озвучены две альтернативы

Украина могла бы отказаться выполнять требование Международного валютного фонда относительно повышения цены на газ для населения. Подорожание могло не произойти при двух вариантах развития событий.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV экономист Павел Кухта, комментируя новый этап подорожания голубого топлива в Украине.

"Если бы мировые цены на газ не пошли с начала 2016 года вверх... В начале 2016 года мы подняли внутренние цены для населения до рыночных, потом мировые цены пошли еще выше. Это один вариант", - сказал эксперт.

"Второй вариант - можно было бы обойтись без повышения, если бы мы сократили расходы бюджета где-то на 100 млрд гривен. Пострадали бы все - пенсионеры, учителя, военные. 100 млрд - это процентов 10 от госбюджета. Тогда можно обойтись без МВФ - без кредитов, без рефинансирования", - объяснил он.

По словам экономиста, долги, за которые сейчас расплачивается Украина, к МВФ не имеют отношения: "Это долги, набранные с 2009 по 2013 год в основном при власти Януковича".

"Мы бы эти долги платили прямо из бюджета - сократили бы пенсии и зарплаты. Иначе нам нужен МВФ, чтобы рефинансировать эти долги, чтобы привлечь новые средства вместо этих долгов и дальше двигаться, постепенно снижая уровень долговой нагрузки", - отметил эксперт.

"Вот такие две альтернативы - можно радикальным решением урезать пенсии и зарплаты, но это гораздо хуже и болезненней, чем поднять на 23% тарифы на газ", - заключил Кухта.

Как сообщал OBOZREVATEL, газ в Украине с 1 ноября подорожает с 6,9 тыс. до 8,5 тыс. грн за тысячу кубометров. По такому тарифу голубое топливо будут покупать население и предприятия-поставщики коммунальных услуг.