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Новый тариф на газ в Украине: озвучены две альтернативы

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Украина могла бы отказаться выполнять требование Международного валютного фонда относительно повышения цены на газ для населения. Подорожание могло не произойти при двух вариантах развития событий.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV экономист Павел Кухта, комментируя новый этап подорожания голубого топлива в Украине.

"Если бы мировые цены на газ не пошли с начала 2016 года вверх... В начале 2016 года мы подняли внутренние цены для населения до рыночных, потом мировые цены пошли еще выше. Это один вариант", - сказал эксперт.

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"Второй вариант - можно было бы обойтись без повышения, если бы мы сократили расходы бюджета где-то на 100 млрд гривен. Пострадали бы все - пенсионеры, учителя, военные. 100 млрд - это процентов 10 от госбюджета. Тогда можно обойтись без МВФ - без кредитов, без рефинансирования", - объяснил он.

По словам экономиста, долги, за которые сейчас расплачивается Украина, к МВФ не имеют отношения: "Это долги, набранные с 2009 по 2013 год в основном при власти Януковича".

"Мы бы эти долги платили прямо из бюджета - сократили бы пенсии и зарплаты. Иначе нам нужен МВФ, чтобы рефинансировать эти долги, чтобы привлечь новые средства вместо этих долгов и дальше двигаться, постепенно снижая уровень долговой нагрузки", - отметил эксперт.

"Вот такие две альтернативы - можно радикальным решением урезать пенсии и зарплаты, но это гораздо хуже и болезненней, чем поднять на 23% тарифы на газ", - заключил Кухта.

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Как сообщал OBOZREVATEL, газ в Украине с 1 ноября подорожает с 6,9 тыс. до 8,5 тыс. грн за тысячу кубометров. По такому тарифу голубое топливо будут покупать население и предприятия-поставщики коммунальных услуг.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЦена на газ
Персона
Павел Кухта
Место
Украина
Объекты
МВФгаз
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