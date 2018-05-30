УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт

Резкое повышение цен на газ в Украине: в Кабмине выступили с предложением

979Читать новость на украинском

Министерство энергетики и угольной промышленности зарегистрировало постановление правительства о продлении специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" на поставки населению и предприятиям теплокоммунэнерго природного газа без изменения текущих цен.

В частности, действие постановления № 187 "Об утверждении положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа" предлагается продлить до 1 августа 2018 года.

Таким образом, в случае принятия документа Кабинетом министров, в ближайшие два месяца в Украине не вырастут тарифы на газ для населения.

Новости
Гройсман рассказал о судьбе цен на газ для украинцев

Повышение цены газа для населения до уровня импортного паритета является одним из основных требований Международного валютного фонда.

При этом в Минэнергоугля отмечают, что переговоры с МВФ по этому вопросу до сих пор продолжаются, в связи с чем и возникла необходимость продлить действие обязательств.

Действие текущего постановления № 187 "Об утверждении положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа" истекает уже 1 июня.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, на сколько в Украине может вырасти тариф на газ и на что это повлияет.

Читайте все новости по теме "Рынок газа" на Обозревателе.

Темы
Рынок газаЦена на газ
Место
Украина
Объекты
Кабинет министров УкраиныМинистерство энергетики и угольной промышленности
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги