Резкое повышение цен на газ в Украине: в Кабмине выступили с предложением

Министерство энергетики и угольной промышленности зарегистрировало постановление правительства о продлении специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" на поставки населению и предприятиям теплокоммунэнерго природного газа без изменения текущих цен.

В частности, действие постановления № 187 "Об утверждении положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа" предлагается продлить до 1 августа 2018 года.

Таким образом, в случае принятия документа Кабинетом министров, в ближайшие два месяца в Украине не вырастут тарифы на газ для населения.

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Повышение цены газа для населения до уровня импортного паритета является одним из основных требований Международного валютного фонда.

При этом в Минэнергоугля отмечают, что переговоры с МВФ по этому вопросу до сих пор продолжаются, в связи с чем и возникла необходимость продлить действие обязательств.

Действие текущего постановления № 187 "Об утверждении положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа" истекает уже 1 июня.

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