Цены на газ: в Украине рассказали о переговорах с МВФ

Украина рассчитывает на скорое возобновление финансирования со стороны Международного валютного фонда, поскольку переговоры по ценам на газ идут конструктивно.

"Я думаю, мы имеем сейчас хорошие обсуждение: Антикоррупционный суд был принят, также по бюджету и ценам на газ мы имеем очень конструктивные дискуссии", – сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, показатели исполнения государственного бюджета лучше за первое полугодие 2018 года, чем за первый квартал. В связи с этим и.о. главы Минфина выразила надежду, что позитивное решение будет достигнуто скоро.

"Мы делаем все, чтобы это было как можно быстрее", – резюмировала Макарова.

Напомним, 30 мая Кабинет министров продлил действие специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" на поставки населению и предприятиям теплокоммунэнерго природного газа без изменения текущих цен.

Как сообщал OBOZREVATEL, если правительство откажется выровнять стоимость газа для населения с ценой для промышленности, то следующий транш МВФ окажется под угрозой.