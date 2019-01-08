МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Россия решила обвалить рынок газа в Европе: чего ждать украинцам

4.3тЧитать материал на украинском

Цены на газ в Европе впервые за четыре года пойдут на спад. Более того, если Россия, как и обещает, не сократит поставки, это может привести к коллапсу. Хотя Украина в таком случае и будет покупать газ дешевле, на простых потребителей это не повлияет. Более того, тарифы наоборот – вырастут.

OBOZREVATEL разобрался, что будет с ценами на голубое топливо и как это повлияет на украинцев.

Россия может обвалить рынок

РФ контролирует 40% европейского газового рынка и сбавлять обороты не собирается. Согласно исследованию Wood Mackenzie, поставки в прошлом году достигли рекордной отметки. Это совпало с достаточно мягким началом зимы в Европе. В результате хранилища заполнены голубым топливом, и это при достаточно высоком предложении сжиженного газа.

Новости
Украина резко сократила импорт газа в 2018 году

Почему подешевеет газ:

  • относительно теплая зима в Европе (ниже спрос);

  • рост поставок LNG;

  • позиция России по отказу сокращения поставок.

Все эти факторы, уверены в Mackenzie, приведут к первому за четыре года падению цен на голубое топливо в Европе. С такими оценками соглашаются и украинские эксперты. "Факторами к снижению цены выступает слабая корреляция газа и нефти, которая была присуща в 4 квартале 2018 года и газ может еще отыграть падение Brenta, и слабый рынок угля. И конечно же большие объёмы LNG (сжиженный газ. – Ред.), которыми законтрактована Европа до конца января", – поясняет глава биржевого комитета Украинской энергетической биржи (УЭБ) Алексей Дубовский.

"Факторами к снижению цены выступает слабая корреляция газа и нефти, которая была присуща в 4 квартале 2018 года и газ может еще отыграть падение Brenta, и слабый рынок угля. И конечно-же большие объёмы LNG (сжиженный газ – ред.)", – поясняет Дубовский.

Тысяча кубометров газа на европейских хабах в 2019-м будет продаваться по цене около $230-270 (6,1-7,2 тыс. грн), рассказывает OBOZREVATEL аналитик сырьевых рынков Concorde Capital Дмитрий Хорошун. А это на 10-20% меньше, чем в декабре 2018-го.

"Разумеется, что рынок природного газа в Европе имеет свои особенности, не привязанные к цене на нефть, как и отмечает Wood Mackenzie. В частности, Wood Mackenzie указывает, что объём поставок России и предложение сжиженного природного газа будут ключевыми факторами, которые могут привести к коллапсу цен летом", – поясняет Дмитрий Хорошун.

Газ для Украины подешевеет, а для украинцев – нет

Рынок газа состоит из двух равнозначных частей. Первая – промышленные потребители. Здесь работают десятки поставщиков, а цена регулируется балансом спроса и предложения. Вторая – население. В этом сегменте тариф определяет вручную Кабинет министров своим постановлением.

В свободной части рынка, уверены эксперты, стоимость газа будет снижаться. По оценкам УЭБ, после снижения цен в Европе, буквально через несколько дней снизятся цены и в Украине. Причем на бирже уверены, что внутренний рынок также активно будет реагировать на погоду. Цена может снизиться примерно на 10% при теплой зиме, а если стукнут сильные морозы – вырасти на 30% (вероятность такого сценария – всего 11%).

Тариф на газ в Украине

Тариф на газ в Украине

Дмитрий Хорошун прогнозирует: в Украине голубое топливо на открытом рынке может продаваться по цене $270-320 за тыс. куб.м (7,2-8,5 тыс. грн). Таким образом в среднем цена в 2019-м может снизиться на 15%.

Простые же украинцы подобное колебание на себе не почувствуют. До мая стоимость газа для населения останется фиксированной – 8,5 грн за куб. После мая, согласно постановлению Кабмина, цена увеличится примерно на 11%. При этом будет учитываться не та цена, которая будет актуальна на май, а средняя арифметическая стоимость голубого топлива по тарифу "Нафтогаза" с 1 июля по 30 сентября 2018 года.

Новости
"Пойдут в тюрьму": в "Нафтогазе" озвучили наказание России за газ

Так, согласно постановлению правительства №867, в тарифе для населения учитывается одна и та же цена. Но на данный момент она составляет 69% от расчетной, а начиная с мая – 80% расчетной цены. И даже если импортный газ для Украины значительно подешевеет, рядовые потребители новшество не почувствуют.

Пока стоимость газа для населения назначаются постановлениями, а не формируется рынком, тариф будет зависеть от политических решений. При этом только рыночные условия, конкуренция и энергоэффективность могут позволить избавиться от фактической монополии "Нафтогаза" и обеспечить "справедливую цену".

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
газтарифыкоммунальные услуги
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
16
Смешно
3
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
На Украине есть свой газ, вот его для граждан и подешевле, а для предприятий из-за бугра , цена как получится. Но этого не будет, так как "не рабы", будут платить столько сколько скажет кабмин. И майдана не будет, пенечек ни кто привозить не собирается.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Украинцы вас дебилов водят за нос уже 28 лет))))))))))))))))))))))))))Ну где ещё можно найти настолько дурной народ
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Наши блоги