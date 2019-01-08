Россия решила обвалить рынок газа в Европе: чего ждать украинцам

Цены на газ в Европе впервые за четыре года пойдут на спад. Более того, если Россия, как и обещает, не сократит поставки, это может привести к коллапсу. Хотя Украина в таком случае и будет покупать газ дешевле, на простых потребителей это не повлияет. Более того, тарифы наоборот – вырастут.

OBOZREVATEL разобрался, что будет с ценами на голубое топливо и как это повлияет на украинцев.

Россия может обвалить рынок

РФ контролирует 40% европейского газового рынка и сбавлять обороты не собирается. Согласно исследованию Wood Mackenzie, поставки в прошлом году достигли рекордной отметки. Это совпало с достаточно мягким началом зимы в Европе. В результате хранилища заполнены голубым топливом, и это при достаточно высоком предложении сжиженного газа.

Новости Украина резко сократила импорт газа в 2018 году

Почему подешевеет газ:

относительно теплая зима в Европе (ниже спрос);

рост поставок LNG;

позиция России по отказу сокращения поставок.

Все эти факторы, уверены в Mackenzie, приведут к первому за четыре года падению цен на голубое топливо в Европе. С такими оценками соглашаются и украинские эксперты. "Факторами к снижению цены выступает слабая корреляция газа и нефти, которая была присуща в 4 квартале 2018 года и газ может еще отыграть падение Brenta, и слабый рынок угля. И конечно же большие объёмы LNG (сжиженный газ. – Ред.), которыми законтрактована Европа до конца января", – поясняет глава биржевого комитета Украинской энергетической биржи (УЭБ) Алексей Дубовский.

"Факторами к снижению цены выступает слабая корреляция газа и нефти, которая была присуща в 4 квартале 2018 года и газ может еще отыграть падение Brenta, и слабый рынок угля. И конечно-же большие объёмы LNG (сжиженный газ – ред.)", – поясняет Дубовский.

Тысяча кубометров газа на европейских хабах в 2019-м будет продаваться по цене около $230-270 (6,1-7,2 тыс. грн), рассказывает OBOZREVATEL аналитик сырьевых рынков Concorde Capital Дмитрий Хорошун. А это на 10-20% меньше, чем в декабре 2018-го.

"Разумеется, что рынок природного газа в Европе имеет свои особенности, не привязанные к цене на нефть, как и отмечает Wood Mackenzie. В частности, Wood Mackenzie указывает, что объём поставок России и предложение сжиженного природного газа будут ключевыми факторами, которые могут привести к коллапсу цен летом", – поясняет Дмитрий Хорошун.

Газ для Украины подешевеет, а для украинцев – нет

Рынок газа состоит из двух равнозначных частей. Первая – промышленные потребители. Здесь работают десятки поставщиков, а цена регулируется балансом спроса и предложения. Вторая – население. В этом сегменте тариф определяет вручную Кабинет министров своим постановлением.

В свободной части рынка, уверены эксперты, стоимость газа будет снижаться. По оценкам УЭБ, после снижения цен в Европе, буквально через несколько дней снизятся цены и в Украине. Причем на бирже уверены, что внутренний рынок также активно будет реагировать на погоду. Цена может снизиться примерно на 10% при теплой зиме, а если стукнут сильные морозы – вырасти на 30% (вероятность такого сценария – всего 11%).

Тариф на газ в Украине

Дмитрий Хорошун прогнозирует: в Украине голубое топливо на открытом рынке может продаваться по цене $270-320 за тыс. куб.м (7,2-8,5 тыс. грн). Таким образом в среднем цена в 2019-м может снизиться на 15%.

Простые же украинцы подобное колебание на себе не почувствуют. До мая стоимость газа для населения останется фиксированной – 8,5 грн за куб. После мая, согласно постановлению Кабмина, цена увеличится примерно на 11%. При этом будет учитываться не та цена, которая будет актуальна на май, а средняя арифметическая стоимость голубого топлива по тарифу "Нафтогаза" с 1 июля по 30 сентября 2018 года.

Так, согласно постановлению правительства №867, в тарифе для населения учитывается одна и та же цена. Но на данный момент она составляет 69% от расчетной, а начиная с мая – 80% расчетной цены. И даже если импортный газ для Украины значительно подешевеет, рядовые потребители новшество не почувствуют.

Пока стоимость газа для населения назначаются постановлениями, а не формируется рынком, тариф будет зависеть от политических решений. При этом только рыночные условия, конкуренция и энергоэффективность могут позволить избавиться от фактической монополии "Нафтогаза" и обеспечить "справедливую цену".