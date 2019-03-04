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/Новости экономики

В Украине суд признал цены на газ незаконными: все подробности

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Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года о порядке формирования цен на природный газ для нужд населения.

Как передает "Интерфакс-Украина", суд принял такое решение в связи с нарушением правительством порядка принятия обжалуемого постановления в части его согласования с Секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой Украины.

Отмечается, что из-за несогласований при обнародовании проекта постановления это в целом привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц.

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"Указанные нарушения признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу", - говорится в сообщении.

В Украине суд признал цены на газ незаконными: все подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 января Кабмин принял решение уменьшить нормы потребления газа для граждан без счетчика до 3,29 кубометра на человека. Такое решение было принято после того, как облгазы через суд вернули нормы потребления, которые в три раза выше предыдущих.

Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили, что новые платежки за газ, которые получили украинцы в январе, рассчитанны законно и потребители могут осуществлять оплату за ними.

Напомним, в "Нафтогазе" сообщили, что из-за отмены судом нормами потребления газа, украинцы, у которых не установлено газового счетчика, получили завышенные платежки за газ. Для решения этой ситуации призвали граждан жаловаться на правительственную горячую линию.

Через доначисления лишних объемов газа потребителям, в НКРЭКУ предложили провести внеплановую проверку 20 облгазов. Компаниям грозит штраф в размере 850 тыс. гривен.

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Тема
Цена на газ
Место
Украина
Теги
газКабинет министров Украины
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Богуславська Марта
Богуславська Марта
Вірю що це перша маленька перемога! Після перемоги ЮВТ буде більше перемог!
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Василенко Анастасия
Василенко Анастасия
Нова Конституція, що буде відрудагована усією країною завдяки ВІКІ-платформі - ось це справді глибокі, системні зміни, яких потребує країна сьогодні. Вірю в Вашу перемогу та спільну роботу над новим основним Законом України!
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Лазарь Алина
Лазарь Алина
Веремьёв Александр,, вся країна знає, що реально подолати корупцію можете тільки Ви! Всі інші максимум, що будуть робити, так це імітувати боротьбу!
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