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22 ноября • обновлено в 15:27
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Цены на газ для украинцев могут резко взлететь: у Гончарука придумали новшество

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Кабинет министров с 1 января 2020 года планирует утвердить страховую цену на газ для населения.

Она составит около 7 тысяч гривен за тысячу кубометров (с НДС и без учета транспортировки), заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в интервью "24 каналу".

"С 1 января людям предложат определенную страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена на первый квартал 2019 года", – сообщил Оржель.

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"Это так называемый рыночный инструмент под названием "контракты на будущее". Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января – другую, в два-три раза большую", – добавил министр.

Он напомнил, что сейчас цена газа для населения составляет 4,9 тысячи гривен за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку).

В случае, если с 1 января цена на газ существенно возрастет, то украинцы, которые застрахуют эти цены, будут платить 7 тысяч гривен даже если цены на газ будут выше.

"Плюс, если будет остановка транзита и будут определенные колебания на рынке газа, то потребитель выигрывает. Он имеет стабильную цену и спокойно проходит отопительный сезон, понимая, сколько надо платить. Если же Украина подписывает договоры на транспортировку, то это является фактором стабилизации значительного рынка. У нас и в Европе значительные объемы газа находятся в подземных хранилищах. И фактор того, что транзит не остановился сыграет, наверное, то, что цена на газ будет уменьшаться. И тогда потребители со страховой ценой не выигрывают от ситуации, поскольку на рынке будет более дешовая цена", – резюмировал Оржель.

Кабинет министров с 1 января 2020 года планирует утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров с 1 января 2020 года планирует утвердить страховую цену на газ для населения

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Тарифы ЖКХ и субсидии Рынок газа Цена на газ
Место
Украина
Тег
газ
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Почему "могут взлететь"? Не надо этого пессимизма! Обязательно взлетят!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Любят усраинские политуханы свой горе народ свободный и гордый ,у сра..у и у рот.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Этак последние труселя снимите и продадите до нового года.
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