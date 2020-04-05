Цены на чеснок, лимон и имбирь в Украине бьют все рекорды

В Украине набор продуктов из чеснока, имбиря и лимона с начала карантина подорожал вдвое, а кое-где в четыре раза.

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Как сообщает "ТСН", украинцы верят, что именно эти продукты усилят их иммунитет (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость до конца).

Лимоны и имбирь подорожали в Украине кое-где вчетверо pixabay.com

"За килограмм лимонов в торговых сетях просят от 83 до 115 грн. Старый чеснок по 152 грн, а молодой чеснок – 120-160 грн за кило. Чтобы найти имбирь, пришлось изрядно поискать, потому что в некоторых магазинах его нет. А где нашли, он 179 грн за килограмм", – говорится в сюжете.

Эксперты "Инфо-Шувар" полагают, что росту цен на лимоны способствует не только коронавирус, но и ограничения поставок лимонов из Турции.

"Цены на лимоны в апреле могут обновить рекорд из-за ограничения экспорта из Турции. По состоянию на 31 марта, на оптовом рынке "Шувар" продавцы предлагали турецкие лимоны уже по 75-80 грн/кг, стоимость испанских лимонов составляла 90-95 грн/кг", – отметили аналитики.

По сравнению с прошлым годом цены выросли в 2-2,5 раза, и трейдеры прогнозируют их дальнейший рост.

Украина ежегодно импортирует более 50 тыс. тонн лимонов, и из этого объема 35-40 тыс. тонн – турецкие.

Как сообщал OBOZREVATEL, употреблять мед, лимон или имбирь для того, чтобы чувствовать себя лучше во время болезни, – можно, но эти продукты не являются лекарством от коронавируса COVID-19.

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