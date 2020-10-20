Цены на бензин в Украине резко пойдут вверх

В Украине скакнула цена на горючее для автомобилей. В течение недели бензин, дизель и автогаз могут подорожать еще на гривну.

Об этом сказано в материале "Сегодня". По словам, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, импортный бензин и дизтопливо подорожали в опте, что вынудило повысить цены и в сетях нижнего ценового сегмента.

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 16 октября перешли к повышению цен на бензины и дизтопливо.

Где и на сколько подорожал бензин:

"БРСМ-Нафта" во всех регионах своего присутствия подняла цены на бензины на 30 коп./л: А-92 подорожал с 20,49 до 20,79 грн/л, А-95 — с 21,49 до 21,79 грн/л. ДТ подорожало на 50 и 30 коп./л, до 19,79 и 20,29 грн/л в Винницкой и Киевской областях соответственно.

Сеть KLO увеличила стоимость бензинов на 5 коп./л: А-92 — до 22,74 грн/л, А-95 — до 23,74 грн/л. ДТ подорожало на 20 коп/л, до 22,49 грн/л.

Motto 16 октября подняла цены на бензины в пределах 20-60 коп./л в зависимости от региона. Таким образом, средняя цена А-92 по сети составляет 20,10 грн/л, А-95 – 21,21 грн/л, ДТ – 19,80 грн/л.

По словам аналитика рынка сжиженного газа Артема Куюна, продолжился наметившийся с середины сентября тренд на рост цен в рознице.

"За рубежом начинается высокий сезон потребления газа для отопления, а в Украине – низкий сезон потребления у автомобилистов, поэтому цены растут, продавцы хотят заработать не на объеме продаж, как летом, а на прибыли. Средняя розничная цена пока 12,30 грн/л, но в опте газ уже стоит 11 грн/л, с учетом транспортных расходов и прибыли операторов обоснованная цена – 13,5 грн/л. Это потенциал роста, который будет реализован", – пояснил он.

19 октября крупнейшая украинская сеть АЗС "Приват", сохранявшая цены на бензины и дизтопливо неизменными с 29 апреля, повысила их сразу на 1 грн/л. Это, по словам экспертов, может вызвать быстрый пересмотр цен и в остальных сетях.

Рябцев добавил, что разветвленная сеть "Привата" была тем якорем, который удерживал цены на бензин и ДТ от более значительного подорожания.

"Теперь такого якоря нет, а значит цены резко пойдут вверх. Накопившийся потенциал роста в 80 коп./л будет реализован уже в ближайшие дни – сначала в сетях-дискаунтерах, потом и в более крупных", – уверен эксперт.

А вот Артем Куюн спрогнозировал, что сжиженный газ будет устойчиво дорожать, но произойдет это не в одночасье, а постепенно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине августа цены на бензин на украинских АЗС перестали расти, а некоторые виды топлива даже подешевели. В сентябре бензин подорожал на 0,5-1 грн за литр.