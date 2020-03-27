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27 марта • обновлено в 13:54
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Цены на бензин упадут еще на 5% – НБУ

1.3т
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Ситуация на нефтерынке привела к тому, что цены на нефтепродукты в Украине снизились и упадут еще на 5% в ближайшее время.

Об этом заявил в пятницу, 27 марта, заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб во время пресс-брифинга.

"Мы смотрим на рынок топлива и видим, что в последнее время цены снизились. При этом, проанализировав ситуацию, можем сказать, что приблизительно на 5% цены на бензин еще должны снизиться", – заявил Сологуб.

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Он также подчеркнул, что ситуация с инфляцией остается достаточно спокойной - ниже 3%. При этом, что касается скачка цен на отдельные виды товаров, в НБУ считают, что этим должен заняться Антимонопольный комитет и решить не нарушаются ли здесь нормы.

"Поэтому, подводя итог, можно сказать, что сейчас мы работаем в стабильном режиме. Главное, что будет влиять на работу НБУ в сфере монетарной политике – это сотрудничество с МВФ", - подчеркнул замглавы НБУ.

Он уверен, что украинская экономика нуждается в стимуле, а финансовая стабильность является показателем стабильности в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук выразил мнение, что в Украине пока не стоит ждать снижения цен на топливо – несмотря на резкое снижение цен на нефть. Он обратил внимание, что цены упали не на "нефть вообще", а на майские фьючерсы. То есть, на контракты, которые обязывают продавцов поставить товар в будущем.

Тем временем, мировые цены на нефть в пятницу, 27 марта, утром замедлили падение, поскольку инвесторы оценивают новые меры правительств по стабилизации мировой экономики.

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Тема
Бензин в Украине
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины бензин
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