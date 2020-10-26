Цены на автогаз для украинцев могут взлететь на 25%

В Украине стоимость сжиженного автомобильного газа может подскочить на 25%.

Соответствующий рост цен ожидается в случае принятия проекта закона №4098 "О сбалансированности ставок акцизного налога на сжиженный газ в соответствии с европейским законодательством". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Документом предлагается установить единую ставку акцизов на все топливо на уровне €139 за 1000 литров. Сейчас в Украине акцизы на бензин составляют €213,50, на газ – €52, дизель – €139,5.

Таким образом, с принятием закона цены на газ повысятся, а на бензин в теории должны снизиться.

"Считаем, что средняя розничная цена 1000 литров газа в стране составляет 12 220 гривен. Из них цена акциза составляет 1739 гривен. Цена газа без акциза составляет 10 481 гривну. Новый акциз составит 4647 гривен. Цена тысячи литров газа составит 15 128 гривен. Цена за литр будет 15,13 гривни и это рост на 24%, то есть почти на четверть", – резюмировали аналитики на топливном рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине августа цены на бензин на украинских АЗС перестали расти, а некоторые виды топлива даже подешевели. В сентябре бензин подорожал на 0,5-1 грн за литр.