Украинцы возмутились, как аптеки наживаются на пандемии коронавируса. Показательное фото

В аптеках в Белой Церкви (Киевская область) антисептическое средство "Хлоргексидин" подорожало до 100 гривен за флакон, при этом до карантина средство стоило от 15 до 20 гривен.

Фотографию с ценниками в аптеке опубликовал в четверг, 26 марта, у себя в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

"Это моя Украина, такая как есть, к сожалению, она инфицирована сильно, но еще до короновируса. Мне не нужна другая страна, я люблю свою! Я хочу, чтобы она вылечилась, хочу, чтобы была наконец здоровая нация, а это очередной вызов, который мы обязательно пройдем! И как всегда, скорее не рядом с ними, а обычными рядовыми украинцами!", - подчеркнул он.

Не удивительно, что этот пост вызвал горячие обсуждения в соцсети. Подписчики были крайне возмущены накрутками во время кризиса.

Пользователь Manvelyan Levon не сдержал эмоций: "Но с"ка, это грёбаный пипец!!!!!Просто нет слов! Как так можно? Как? Да продай ты его наоборот дешевле, и про тебя будут дольше вспоминать и чаще заходить в твою аптеку, так как ты поддерживаешь народ, а не на колени ставишь..."

Валерия Лира подчеркнула, что "наша проблема в том, что мы пытаемся вызвать совесть у тех, кто ее не имеет. И это хуже всего, когда стыдно за кого-то. "Поддерживаю полностью, больно", - написала она.

Максим Костенко поинтересовался, какие были бы последствия ведения такого бизнеса в другой стране Европы. "О Китае догадываюсь", - подчеркнул он.

В свою очередь Inna Kulinenko подчеркнула, что данное средство против вируса неэффективно из-за маленькой концентрации: "Я извиняюсь, но хлоргексидин 0.05% - еще раз извиняюсь, как до #опы бантик тому вирусу .... Надо минимум 2%. Ставя такую цену, людей никто не информирует конечно, а люди же надеются, что это убережет их ..." - прокомментировала она пост.

Лилит Перун сообщила, что похожая ситуация творится и в Европе. "Антисептик, который стоил две недели назад 1,5 евро за 200 мл. Сегодня 7.99 50 мл. А маски менее 15 евро не нашла", - рассказала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, воспользовавшись паникой, торговцы взвинтили до небес цены на обычные марлевые повязки. Так, в Киеве есть магазины, где их продают по 115 гривен за пачку (по пять повязок).

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