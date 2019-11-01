Цену на газ для украинцев заметно подняли: кому придется платить больше

НАК "Нафтогаз Украины" с пятницы, 1 ноября, повысил цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

В зависимости от объемов закупки и условий оплаты "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5861-6463 гривен за тысячу кубометров, говорится на сайте национальной акционерной компании.

Соответствующий тариф указывается без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки.

Таким образом, по сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в этом месяце тарифы выросли на 18,4-19,6%.

"Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ​​ноябре превышают текущие почти наполовину", – резюмировали в "Нафтогазе".

НАК "Нафтогаз Украины" с пятницы, 1 ноября, повысил цены на природный газ для промышленных потребителей

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