Цену на газ для украинцев заметно подняли: кому придется платить больше

НАК "Нафтогаз Украины" с пятницы, 1 ноября, повысил цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.
В зависимости от объемов закупки и условий оплаты "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5861-6463 гривен за тысячу кубометров, говорится на сайте национальной акционерной компании.
Соответствующий тариф указывается без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки.
Таким образом, по сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в этом месяце тарифы выросли на 18,4-19,6%.
"Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти наполовину", – резюмировали в "Нафтогазе".
НАК "Нафтогаз Украины" с пятницы, 1 ноября, повысил цены на природный газ для промышленных потребителей
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ.
24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения.
НАК и правительство уже достигли соглашения о снижении цены на газ, но оно предусматривает, что стоимость увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.
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