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1 ноября • обновлено в 12:57
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Цену на газ для украинцев заметно подняли: кому придется платить больше

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НАК "Нафтогаз Украины" с пятницы, 1 ноября, повысил цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

В зависимости от объемов закупки и условий оплаты "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5861-6463 гривен за тысячу кубометров, говорится на сайте национальной акционерной компании.

Соответствующий тариф указывается без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки.

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Таким образом, по сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в этом месяце тарифы выросли на 18,4-19,6%.

"Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ​​ноябре превышают текущие почти наполовину", – резюмировали в "Нафтогазе".

НАК "Нафтогаз Украины" с пятницы, 1 ноября, повысил цены на природный газ для промышленных потребителей

НАК "Нафтогаз Украины" с пятницы, 1 ноября, повысил цены на природный газ для промышленных потребителей

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Не пора ли свiдомо MAHДАйнутой мpaзоте обратить внимание на китайские зажигалки???
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Ну мы же в Эвропе.За что скакали , то и получили
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Они уже ни очём не жалеют,главное что у них пердаки блестят,и готовы к работе.
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