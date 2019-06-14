Цену на газ для украинцев резко снизили: что произошло

НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для населения – она составит 5553,89 гривни за 1 тысячу кубометров.

Соответствующий тариф указывается без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки, сообщается на сайте национальной акционерной компании.

Таким образом, в июне цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%. Это на 436,11 гривни меньше по сравнению с маем.

В частности, представители НАК отметили, что конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учетом НДС в июне составит 7755,87 гривни.

Конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

"Весной этого года аналитическая служба "Нафтогаза" предоставила выводы, что ожидается снижение цен на газ на европейском рынке – откуда мы импортируем газ и где имеем крупнейших партнеров. Тогда мы предложили правительству изменить подход к формированию цен на газ в Украине, перейти на рыночное ценообразование", – отметил председатель НАК Андрей Коболев.

"Было бы просто несправедливо оставлять регулируемую цену на том же уровне, когда рыночная цена падает. Поэтому мы предложили несколько вариантов как это можно сделать корректно – один из вариантов, принятых правительством, начнет действовать в июне", – добавил он.

В июне цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%

Для определения цены газа по ПСО "Нафтогаз" анализирует четыре показателя – цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже, и цену по правительственному постановлению – компания выбирает из них самую низкую.

В итоге, наименьшей оказалась цена на Украинской энергетической бирже – она и определила тариф на июнь.

"Новый механизм демонстрирует преимущества конкурентного рынка. Цена меняется параллельно с рыночным паритетом и, благодаря этому, потребитель получает честные условия. Мы надеемся, что правительство в ближайшее время также согласится с нашим предложением о полной отмене ценового регулирования, что в дополнение к прозрачному ценообразованию позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа", – резюмировал Коболев.

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Напомним, что с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

НАК и правительство уже достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что цена увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

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