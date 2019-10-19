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19 октября • обновлено в 15:06
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Цену на газ для украинцев подняли: кто заплатит больше

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НАК "Нафтогаз Украины" с 1 ноября 2019 года повысит цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

В зависимости от объемов закупки и условий оплаты "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5861-6463 гривен за тысячу кубометров, говорится на сайте национальной акционерной компании.

Соответствующий тариф указывается без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки.

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Таким образом, по сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в следующем месяце цены вырастут на 18,4-19,6%.

"Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ​​ноябре превышают текущие почти наполовину", – резюмировали в "Нафтогазе".

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 ноября 2019 года повысит цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 ноября 2019 года повысит цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования

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Темы
Тарифы ЖКХ и субсидии Тарифы для газовых трейдеров
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" тарифы
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70rus xxx
70rus xxx
Так это прекрасно,просто замечательно!!!Как там премьер-министр:выше тарифы,крепче страна.Короче,я рад за вас.
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