Цену на газ для украинцев подняли: кто заплатит больше

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 ноября 2019 года повысит цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

В зависимости от объемов закупки и условий оплаты "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5861-6463 гривен за тысячу кубометров, говорится на сайте национальной акционерной компании.

Соответствующий тариф указывается без учета налога на добавленную стоимость, наценки поставщика и стоимости доставки.

Таким образом, по сравнению с ценами на октябрь 2019 года, в следующем месяце цены вырастут на 18,4-19,6%.

"Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ​​ноябре превышают текущие почти наполовину", – резюмировали в "Нафтогазе".

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 ноября 2019 года повысит цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!