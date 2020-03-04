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4 марта • обновлено в 21:20
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Центральный киевский автовокзал ушел с молотка, что теперь будет

5.1т
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Завершился аукцион по продаже "Киевпассервис", в составе которого Центральный автовокзал Киева и 5 автостанций города и 18 области, цена продажи предприятия составила 230,89 млн гривен.

Об этом в среду, 4 марта, сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.

В общем, в аукционе приняли участие 3 участника, а цена продажи предприятия выросла почти на 18%. Согласно сервису Prozorro, победителем аукциона стало ООО "Бастион-групп".

Киевский автовокзал получил нового собственника

Киевский автовокзал получил нового собственника

kiev.vgorode.ua

"Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, предоставить им "новую жизнь", - отметил глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

Ранее принять участие в предыдущем аукционе по продаже "Киевпассервис" (август 2019), не было ни одного желающего.

Однако на этот раз, новый подход в раскрытии информации о предприятии и сотни страниц опубликованных документов позволил заинтересовать инвесторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фонд государственного имущества Украины анонсировал аукцион по продаже отеля "Днепр", который расположен на Европейской площади в центре Киева.

Также отметим, что Офис президента обещал передать на приватизацию ряд предприятий, принадлежащих Государственному управлению делами.

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Место
Украина Киев
Тег
Фонд государственного имущества Украины
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Плюсуйте ещё лярд на борьбу с грызунами и насекомыми в этом бомжатнике
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