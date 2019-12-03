Завышали стоимость лекарств: в Украине собрались жестко наказать крупную фармкомпанию

Глобальной фармацевтической компании "Ново Нордикс" и ее украинским дистрибьюторам грозит штраф от Антимонопольного комитета за "ценовой картель".

"Ново Нордикс" и восемь дистрибьюторов заключили соглашения, условия которых привели к необоснованному завышению стоимости лекарственных средств. По версии АМКУ, картель действовал как минимум с 2011 по 2017 годы", – написала бывшая государственная уполномоченное АМКУ Агия Загребельськая на своей странице в Facebook.

В частности речь идет о:

"Ново Нордиск А/С" (Дания)

"Ново Нордиск Хелс Кеа АГ" (Швейцария)

ЧАО "Медфарком-Центр";

ООО "Медфарком";

ООО "БаДМ";

ООО "БаДМ-Б";

"Аптека" СО";

ЧАО "Ганза";

ООО "Фармадис";

ООО "Медфарм".

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За указанное нарушение компаниям грозит штраф до 10% их дохода за 2018 год.

Загребельськая отметила, что в случае принятия АМКУ решения о нарушении, потребители, которые переплатили за лекарства, будут иметь право возместить в двойном размере причиненный им вред.

"Ново Нордикс" является лидером среди фармацевтических компаний мира в сфере помощи людям с сахарным диабетом. Кроме этого компания активна в лечении гемофилии, ожирения, гормона роста, а также заместителей гормональной терапии.

Штаб-квартира компании находится в Багсвери, пригороде Копенгагена (Дания), а центры производства размещены в 7 странах. Из 179 стран, в которых представлена продукция компании, в 76 функционируют филиалы или офисы.

"Ново Нордикс" и ее украинским дистрибьюторам грозит штраф от Антимонопольного комитета Novo Nordisk

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