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3 декабря • обновлено в 14:18
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Завышали стоимость лекарств: в Украине собрались жестко наказать крупную фармкомпанию

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Глобальной фармацевтической компании "Ново Нордикс" и ее украинским дистрибьюторам грозит штраф от Антимонопольного комитета за "ценовой картель".

"Ново Нордикс" и восемь дистрибьюторов заключили соглашения, условия которых привели к необоснованному завышению стоимости лекарственных средств. По версии АМКУ, картель действовал как минимум с 2011 по 2017 годы", – написала бывшая государственная уполномоченное АМКУ Агия Загребельськая на своей странице в Facebook.

В частности речь идет о:

  • "Ново Нордиск А/С" (Дания)

  • "Ново Нордиск Хелс Кеа АГ" (Швейцария)

  • ЧАО "Медфарком-Центр";

  • ООО "Медфарком";

  • ООО "БаДМ";

  • ООО "БаДМ-Б";

  • "Аптека" СО";

  • ЧАО "Ганза";

  • ООО "Фармадис";

  • ООО "Медфарм".

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За указанное нарушение компаниям грозит штраф до 10% их дохода за 2018 год.

Загребельськая отметила, что в случае принятия АМКУ решения о нарушении, потребители, которые переплатили за лекарства, будут иметь право возместить в двойном размере причиненный им вред.

"Ново Нордикс" является лидером среди фармацевтических компаний мира в сфере помощи людям с сахарным диабетом. Кроме этого компания активна в лечении гемофилии, ожирения, гормона роста, а также заместителей гормональной терапии.

Штаб-квартира компании находится в Багсвери, пригороде Копенгагена (Дания), а центры производства размещены в 7 странах. Из 179 стран, в которых представлена продукция компании, в 76 функционируют филиалы или офисы.

"Ново Нордикс" и ее украинским дистрибьюторам грозит штраф от Антимонопольного комитета

"Ново Нордикс" и ее украинским дистрибьюторам грозит штраф от Антимонопольного комитета

Novo Nordisk

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне немецкая компания STADA купила бизнес рецептурных и безрецептурных препаратов украинского производителя Biopharma. Ожидается, что сделка будет закрыта в декабре 2019 года.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
Антимонопольный комитет Украины
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