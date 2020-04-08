Ценовая война РФ и Саудовской Аравии: стоимость нефти замерла в ожидании

Мировые цены на нефть в среду, 8 апреля, утром незначительно выросли в надежде на достижение новых договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на утро цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,04% – до 32,2 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 3,68%, до 24,5 доллара за баррель.

Участники рынка ожидают, что встреча ОПЕК+ в четверг будет более успешной, чем в начале марта. ОПЕК+ планирует 9 апреля обсудить возможное сокращение добычи нефти с целью стабилизировать ситуацию на рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), куда входит 13 государств, и ее партнеров (вместе – ОПЕК+) по сокращению добычи нефти прекратила свое действие 1 апреля.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о завершении нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией.

При этом в то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что консультаций глав России и Саудовской Аравии по вопросу цен на нефть в ближайшее время не планируется. По его словам, сейчас нет и речи о новой сделке взамен ОПЕК+ для стабилизации на рынке нефти.

Также Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.

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