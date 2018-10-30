Цена вопроса 115 млрд: в России взялись за новый мегапроект

В России могут построить новый участок железной дороги Обская – Бованенково – Карская. Таким образом, существующий участок продлят до поселка Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, что сделает дорогу самой северной в стране.

Строительство обойдется в 115 млрд рублей (2,4 млрд долларов), сообщает "Лента.ру".

В качестве наиболее вероятных инвесторов рассматриваются "Газпром", РЖД и "Новатэк". Предполагается, что объект будет передан им в концессию на определенный срок, в течение которого все доходы от эксплуатации они смогут забирать себе.

При этом изначальная стоимость проекта оценивалась в 176 млрд рублей (2,7 млрд долларов), однако участие соответствующих компаний позволит снизить затраты. Также не исключено, что строительство дороги профинансируется еще и из госбюджета Российской Федерации.

Сейчас действующий участок от Обской до Карской принадлежит "Газпрому", но приносит ему убытки из-за недостаточной загруженности. Компания пыталась продать его, но не смогла. Условия нового концессионного соглашения могут предусматривать покупку долей в участке остальными участниками.

Новый участок планируется использовать для доставки грузов к местам добычи полезных ископаемых, а также для соединения будущего Северного широтного хода (железнодорожная ветка от Обской до микрорайона Коротчаево на окраине Нового Уренгоя) и Северного морского пути (соединяет Мурманск и Чукотку).

Как сообщал OBOZREVATEL, в России, вероятнее всего, откажутся от реализации новой "стройки века" – моста с материковой части на остров Сахалин.