Цена вопроса – 10 млрд: Беларусь решила одолжить деньги у России

Министерство финансов Беларуси намерено разместить на рынке России гособлигации на сумму 5-10 млрд российских рублей.

"На этой неделе мы опубликуем индикативные условия размещения. Роуд-шоу начнется 22 июля и до конца месяца будет закрыта сама сделка", – заявил журналистам заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец на конференции Fitch Ratings, передает БЕЛТА.

Заместитель главы Минфина напомнил, что на прошлой неделе успешно разместил долговые бумаги на российском рынке белорусский ритейлер "Евроторг".

По его словам, ставка размещения бумаг в том числе является ориентиром и для Минфина.

При этом Белковец подчеркнул, что ставка однозначно будет ниже 10% годовых.

"У нас программа на 30 млрд российских рублей, там 6 траншей. Мы будем делать это постепенно, начнем с одного небольшого и посмотрим на спрос. Начнем с 5 млрд российских рублей, посмотрим на аппетит инвесторов и, может быть, 10 млрд российских рублей разместим", – резюмировал он.

Беларусь решила одолжить 10 млрд рублей у России

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не против создания общей валюты с Россией, но это не должен быть ни российский, ни белорусский рубль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко также заявил, что белорусы не согласны объединяться с Россией, хотя у Москвы и нет намерений поглощать республику.

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