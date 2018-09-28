Цена вопроса €1 млрд: в ЕС пошли на революционное решение по блокчейну

Один из крупнейших австрийских банков Oesterreichische Kontrollbank планирует в начале октября провести аукцион по размещению долгосрочных казначейских облигаций на 1,15 млрд евро на блокчейне Ethereum.

Таким образом, это станет первым случаем применения в стране технологии блокчейн для нотариального заверения продажи облигаций в рамках государственного аукциона, сообщает Anycoin.News.

В частности, финансовое учреждение выпустит облигации по поручению Казначейства Австрии и используя разработанную им систему Austrian Direct Auction System.

По словам министра финансов Австрии Хартвига Легера, технология блокчейн “формирует фокус экономической политики”.

За последние сутки стоимость Ethereum выросла на 6,8% и достигла 230 долларов. При этом капитализация криптовалюты уже превысила отметку в 23,5 млрд долларов.

Курс Ethereum coinmarketcap

Напомним, ранее в киберполиции заявили, что Украина должна официально запретить оборот криптовалют, если в ближайшее время государство не сможет урегулировать их статус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин готовится признать майнинг криптовалют отдельным видом экономической деятельности.