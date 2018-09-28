Цена вопроса €1 млрд: в ЕС пошли на революционное решение по блокчейну

Один из крупнейших австрийских банков Oesterreichische Kontrollbank планирует в начале октября провести аукцион по размещению долгосрочных казначейских облигаций на 1,15 млрд евро на блокчейне Ethereum.
Таким образом, это станет первым случаем применения в стране технологии блокчейн для нотариального заверения продажи облигаций в рамках государственного аукциона, сообщает Anycoin.News.
В частности, финансовое учреждение выпустит облигации по поручению Казначейства Австрии и используя разработанную им систему Austrian Direct Auction System.
По словам министра финансов Австрии Хартвига Легера, технология блокчейн “формирует фокус экономической политики”.
За последние сутки стоимость Ethereum выросла на 6,8% и достигла 230 долларов. При этом капитализация криптовалюты уже превысила отметку в 23,5 млрд долларов.
Курс Ethereum
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Напомним, ранее в киберполиции заявили, что Украина должна официально запретить оборот криптовалют, если в ближайшее время государство не сможет урегулировать их статус.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин готовится признать майнинг криптовалют отдельным видом экономической деятельности.