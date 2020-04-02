Беларусь будет покупать у России нефть по $4: Минск поставил ультиматум Кремлю

Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель.

Об этом заявил в четверг, 2 апреля, премьер-министр Сергей Румас, передает БЕЛТА.

"Сегодня, думаю, "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн тонн", - проинформировал премьер.

Сергей Румас подчеркнул, что поставки будут осуществляться без премий. По его словам, такой позиции придерживается глава государства Александр Лукашенко.

Беларусь ждет нефть из России gp.by

"Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации - около $4 за баррель", - сказал премьер-министр.

В свою очередь, российский Минфин ранее заявлял, что не ведет работы по компенсациям российским компаниям при поставках ими нефти в Беларусь и не знаком с такими планами.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укртранснафта" начала разгрузку третьего танкера с нефтью для ее дальнейшей транспортировки на НПЗ Беларуси, компания приняла танкер с нефтью сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн.

При этом источники утверждали, что Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее. Сделка с Беларусью якобы стала возможна на фоне подготовки России к прекращению действия заключенного ранее в рамках ОПЕК+ соглашения об ограничении нефтедобычи.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!