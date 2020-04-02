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2 апреля • обновлено в 13:21
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Беларусь будет покупать у России нефть по $4: Минск поставил ультиматум Кремлю

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Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель.

Об этом заявил в четверг, 2 апреля, премьер-министр Сергей Румас, передает БЕЛТА.

"Сегодня, думаю, "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн тонн", - проинформировал премьер.

Сергей Румас подчеркнул, что поставки будут осуществляться без премий. По его словам, такой позиции придерживается глава государства Александр Лукашенко.

Беларусь ждет нефть из России

Беларусь ждет нефть из России

gp.by

"Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации - около $4 за баррель", - сказал премьер-министр.

В свою очередь, российский Минфин ранее заявлял, что не ведет работы по компенсациям российским компаниям при поставках ими нефти в Беларусь и не знаком с такими планами.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укртранснафта" начала разгрузку третьего танкера с нефтью для ее дальнейшей транспортировки на НПЗ Беларуси, компания приняла танкер с нефтью сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн.

При этом источники утверждали, что Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее. Сделка с Беларусью якобы стала возможна на фоне подготовки России к прекращению действия заключенного ранее в рамках ОПЕК+ соглашения об ограничении нефтедобычи.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Беларусь
Тег
нефть
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Съесть то он съест.. Но кто же ему даст?
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