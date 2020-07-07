Цена российского газа в экспорте упала ниже рентабельности

Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в мае 2020 года снизилась до $94 за тысячу кубометров, что является ниже стоимости безубыточных поставок в Европу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". По подсчетам агентства, рентабельный уровень экспорта для "Газпрома" находится не ниже $100 за 1 тыс. кубометров:

$13 – себестоимость добычи,

$14 – НДПИ,

$27 - транспортировка по России,

минимум $20 - транспортировка до целевых рынков Европы.

Итого свыше $70, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%. А по оценке Fitch Ratings, уровень безубыточности – это $105 за тысячу кубов.

В январе 2020 года, по данным Федеральной таможенной службы, средняя цена по экспортному портфелю "Газпрома" была $162, в феврале – $143, в марте – $125, в апреле – $109 за тысячу кубометров.

Выручка от экспорта газа в мае 2020 года составила $1,123 млрд (по сравнению с $1,319 млрд за апрель, $1,766 млрд за март, $2,028 за февраль и $3,018 млрд за январь 2020 года).

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля российская корпорация "Газпром" начала демонтировать трубы, по которым газ поставляется через территорию Украины.