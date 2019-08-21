В России цена на нефть достигла критической точки

В России рублевая цена на нефть опустилась на 5% ниже заложенного в российском бюджете уровня на 2019 год.

Такая информация следует из расчетов РБК. При этом, по словам экспертов, каких-либо значимых рисков это не несет.

"Мировой сорт нефти Brent за последний месяц подешевел на 6,8% и торгуется во вторник, 20 августа, ниже $60 за барель. В то же время рубль ослабел на 5,2%, до 66,5 руб. за доллар, показывают данные терминала Bloomberg на вечер 20 августа. В отличие от сверхоптимистичной для российского бюджета ситуации годичной давности, на этот раз рублевая цена нефти опустилась ниже прогнозной цены, заложенной в бюджете, — значит, казна получит меньше сверхдоходов", – сказано в материале.

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По расчетам издания на основе нефтяных котировок, уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете.

"Согласно его данным, 19 августа баррель Urals стоил чуть более 3900 руб. Котировки Brent и Urals за последний месяц в среднем практически одинаковы. Федеральный бюджет сверстан, исходя из цены на российскую нефть на уровне 4127 руб. за баррель. Ниже него цена опустилась 16 июля и с тех пор не достигала заложенной в бюджете отметки", – отмечает издание.

Цена на нефть в России достигла критической точки

По словам экспертов, в случае если котировки упадут ниже $50 за баррель, зависимость рубля от нефти резко усилится — помешать не сможет даже эффект бюджетного правила.

"Если цена упадет ниже $50, рынки задумаются, станут ли Минфин и ЦБ в соответствии с бюджетным правилом продавать валюту в случае падения цены нефти ниже заложенных в бюджет $41,6", – приводит издание слова экспертов Sberbank CIB.

Как сообщал OBOZREVATEL, российскую экономику уже через год-полтора ждет новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях.

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