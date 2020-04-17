Цена нефти марки WTI опустилась ниже $18

Стоимость нефти марки WTI снизилась к вечеру в пятницу, 17 апреля, ниже уровня в $18 за баррель.

Согласно предоставленным данным, нефть WTI подешевела на 10,22% до $17,88 за баррель. При этом сорт Brent продолжает торговаться в незначительном плюсе.

Повышенная волатильность на рынке нефти объясняется в первую очередь неопределенностью в ожиданиях будущего соотношения глобальных спроса и предложения, поскольку многие аналитики считают, что новые сокращения добычи в рамках ОПЕК+ не компенсируют масштабное падение спроса на сырье из-за коронавируса.

Как известно, цены на нефть марки Brent в пятницу утром начали расти, преодолев отметку в $28, при этом нефть WTI продолжила дешеветь и торговалась ниже $20.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.