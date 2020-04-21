Цена нефти Brent опустилась ниже $19 за баррель

В первой половине дня во вторник, 21 апреля июньские фьючерсы на Brent подешевели ниже $19 за баррель.

Согласно приведенным данным площадки Investing.com, на рынке июньские фьючерсы нефти Brent подешевели на 27,02% до $18,66 за баррель, ранее отметившись на минимуме с 31 марта, $23,85.

Обвал цен в отрицательную зону вызван общим кризисом на рынке нефти, где наблюдается рекордный избыток предложения, а объявленное снижение добычи странами ОПЕК+ так и не началось. Отсутствие свободных емкостей для хранения в США при этом и дальше будет оказывать негативное влияние на цены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.