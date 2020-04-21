Цена нефти Brent опустилась ниже $22 за баррель

В первой половине дня во вторник, 21 апреля июньские фьючерсы на Brent подешевели ниже $22 за баррель.

Согласно приведенным данным площадки Investing.com, на рынке июньские фьючерсы нефти Brent подешевели на 14,04% до $21,99 за баррель, ранее отметившись на минимуме с 31 марта, $23,85.

Между тем, июньские контракты на WTI, активность торгов которыми в несколько десятков раз выше, котируются у отметки в $19, потеряв около 7% стоимости.

Обвал цен в отрицательную зону вызван общим кризисом на рынке нефти, где наблюдается рекордный избыток предложения, а объявленное снижение добычи странами ОПЕК+ так и не началось. Отсутствие свободных емкостей для хранения в США при этом и дальше будет оказывать негативное влияние на цены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

В марте страны-участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче. В итоге цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.

Страны ОПЕК+ в результате договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.

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