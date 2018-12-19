Цена на нефть пробила минимальную отметку за год

Баррель нефти североморской марки Brent вечером во вторник, 18 декабря, подешевел до минимума с октября 2017 года - $55,91. С начала дня падение цен составило почти 6%.

Как сообщает РБК, котировки WTI снизились почти на 8% (колебались на уровне 7,95–7,97%). Нефть этой марки торгуется на отметке примерно $46,2.

Котировки продолжают падать на фоне торговых противоречий между Китаем и США, а также прогнозов правительства США по росту добычи сланцевой нефти. По прогнозу CNBC, котировки в ближайшие недели продолжат падать из-за опасений рынка о переизбытке нефти.

Котировки падали и накануне, когда за несколько часов Brent потеряла в цене более чем $2. Тогда аналитики также отмечали негативное отношение рынка к перспективам нового соглашения нефтедобывающих стран о сокращении уровня добычи. Кроме того, само по себе соглашение не приводит к незамедлительному снижению объемов, на это требуется несколько недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, нефть является главной статьей российского экспорта. Кроме того, от уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены на природный газ. В России уже признали тот факт, что санкции США и ЕС больно ударили по добыче нефти и газа в стране.

В конце ноября мировые цены на нефть рекордно рухнули.