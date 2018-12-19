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Цена на нефть пробила минимальную отметку за год

2.4тЧитать материал на украинском

Баррель нефти североморской марки Brent вечером во вторник, 18 декабря, подешевел до минимума с октября 2017 года - $55,91. С начала дня падение цен составило почти 6%.

Как сообщает РБК, котировки WTI снизились почти на 8% (колебались на уровне 7,95–7,97%). Нефть этой марки торгуется на отметке примерно $46,2.

Котировки продолжают падать на фоне торговых противоречий между Китаем и США, а также прогнозов правительства США по росту добычи сланцевой нефти. По прогнозу CNBC, котировки в ближайшие недели продолжат падать из-за опасений рынка о переизбытке нефти.

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Цена на нефть пробила минимальную отметку за год

Котировки падали и накануне, когда за несколько часов Brent потеряла в цене более чем $2. Тогда аналитики также отмечали негативное отношение рынка к перспективам нового соглашения нефтедобывающих стран о сокращении уровня добычи. Кроме того, само по себе соглашение не приводит к незамедлительному снижению объемов, на это требуется несколько недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, нефть является главной статьей российского экспорта. Кроме того, от уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены на природный газ. В России уже признали тот факт, что санкции США и ЕС больно ударили по добыче нефти и газа в стране.

В конце ноября мировые цены на нефть рекордно рухнули.

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Тег
Нефтегаздобыча
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Pooh Vini
Pooh Vini
параше это только на пользу,продолжат мутировать и строить матрёшки из дерьма. Умельцев там-каждый первый
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Нагибают братья американцы "вуликих", наверное хотят повторить трюк как с сересер, удачи им, в их благих намерениях. Весь мир им будет только благодарен, если им это удастся, за исключением некоторых бабуинов и людоедов.
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Zaboy Eugene
Zaboy Eugene
Ничего удивительного, США попали под санкции сами. Китай отказался покупать нефть и газ у компаний из США, поэтому разница котировок WTI (США) $46.44 и BRENT $56.66 достигла $10.00. Конечно, Украина поможет, налетайте, халява… Да там и продовольствия такого же сегодня полно. Что-то мне подсказывает что это надолго и грозит серьёзными последствиями экономике США. Интересно и где же сегодня Китай приобретает нефть? Неужели в России увеличил закупки.
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