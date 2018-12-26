Цена на нефть обвалилась до рекордного минимума

Стоимость нефти Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне к $50 за баррель, обновляя минимумы июля-августа 2017 года.

Как свидетельствуют данные торгов, сейчас она стоит около $50,4 за баррель.

В частности, по состоянию на 3:35 по Киеву стоимость Brent снижалась на 0,9%, до $50,01. К 6:45 цены подросли на 0,1%, до $50,5 за баррель, а затем вновь продолжили снижение.

Напомним, что нефть является главной статьей российского экспорта. Кроме того, от уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены на природный газ. В России уже признали тот факт, что санкции США и ЕС больно ударили по добыче нефти и газа в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 декабря цена нефти Brent упала ниже $53 за баррель впервые с 5 сентября 2017 года.

Падение произошло на фоне повышения базовой ставки Федеральной резервной системы США до 2,25-2,5% годовых, которое традиционно влечет за собой удешевление нефти.

7 декабря Россия под давлением Организации стран-экспортеров нефти согласилась сократить добычу "черного золота" примерно на 3%.

Как менялась цена на нефть: