Цена на нефть резко рухнула: что происходит

Цена на нефть эталонной марки Brent впервые с 4 января опустились ниже $57 за баррель.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", нефтяной рынок ускорил падение в среду на опасениях замедления темпов роста мировой экономики.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $2,06 (на 3,5%) - до $56,88 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижаются на $2,12 (на 3,95%) - до $51,51 за баррель.

Рынок ждет данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют сокращение коммерческих резервов на минувшей неделе на 3,8 млн баррелей.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть эталонных марок во вторник, 6 августа, выросли в ходе азиатских торгов.

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