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Цена на нефть резко рухнула: что происходит

1.7т Читать материал на украинском

Цена на нефть эталонной марки Brent впервые с 4 января опустились ниже $57 за баррель.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", нефтяной рынок ускорил падение в среду на опасениях замедления темпов роста мировой экономики.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $2,06 (на 3,5%) - до $56,88 за баррель.

Цена на нефть резко рухнула: что происходит

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижаются на $2,12 (на 3,95%) - до $51,51 за баррель.

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Рынок ждет данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют сокращение коммерческих резервов на минувшей неделе на 3,8 млн баррелей.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть эталонных марок во вторник, 6 августа, выросли в ходе азиатских торгов.

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Тема
Мировые цены на нефть
Тег
нефть
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Ну-ка, скакуны xoxлoжoпыe, затянули хором песню про "скорый конец России".
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Забавно слушать от людей, только вчера снявших с голов кастрюли и дуршлаги, прогнозы по-поводу нефтяных фьючерсов и биржевой волатильности))))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
У скакунов праздник? Хотя нет, чем дешевле нефть на мировом рынке, тем дороже бензин и саляра на Украине!
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