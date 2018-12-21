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Цена на нефть рекордно рухнула: что произошло

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Стоимость нефти Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,9% и составила $53,87 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена нефти данного сорта находилась ниже отметки в $54 за баррель 12 сентября 2017 года.

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Цена на нефть рекордно рухнула: что произошло

Как сообщал OBOZREVATEL, цена нефти марки Brent утром в пятницу, 21 декабря, опустилась на 5% – до 54,28 доллара за баррель. Одновременно с этим баррель нефти американской марки WTI подешевел почти на 4% – до 45,68 доллара.

Падение произошло на фоне повышения базовой ставки Федеральной резервной системы США до 2,25-2,5% годовых, которое традиционно влечет за собой удешевление нефти.

7 декабря Россия под давлением Организации стран-экспортеров нефти согласилась сократить добычу "черного золота" примерно на 3%.

Всего нефтяной картель уберет с рынка 800 тысяч баррелей, а другие страны-участники сделки снизят добычу на 400 тысяч баррелей. Соглашение будет действовать в течение полугода с возможным пересмотром параметров в апреле.

Напомним, что нефть является главной статьей российского экспорта. Кроме того, от уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены на природный газ. В России уже признали тот факт, что санкции США и ЕС больно ударили по добыче нефти и газа в стране.

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Молодцы, братья американцы, держите курс на 15$, покажите кто в доме хозяин, а кто мелкая региональная бензоколонка! Если она не усвоила урок 1991-го, то его нужно повторить!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Россия Банкрот и недогосударство! Путин разорил россию и обокрал ее!
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