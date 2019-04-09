Цена на нефть превысила психологическую отметку

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 9 апреля, в ходе азиатских торгов выросли до максимумов за последние пять месяцев.

В частности, стоимость майских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 71,18 доллара за баррель, что на 0,11% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,17% – до 64,51 доллара за баррель.

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Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

По словам экспертов, цены на нефть продолжают расти на фоне усиления геополитической напряженности.

"Санкции в отношении Ирана и Венесуэлы, конфликт в Ливии, а также сокращение добычи Саудовской Аравией, дополняющее список геополитических факторов, – все это нивелирует влияние технических индикаторов, указывающих на перепроданность нефтяного рынка", – сообщил аналитик Oanda Asia Pacific в Сингапуре Джеффри Хэлли, передает "Интерфакс".

Одновременно с этим министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК сфокусирована на сокращении запасов нефти, которые слишком высоки и превышают средний уровень за пять лет на 70-80 млн баррелей.

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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