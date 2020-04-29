Американские горки на рынке нефти: цена на Brent и WTI резко подскочила

Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI выросли в ходе торгов в среду, 29 апреля, на 4,1% и 14% соответственно.
Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоит отметить, что рост цен вызван распродажей нефти крупнейшими фондами.
Таким образом инвесторы пытаются оценить, когда рынок может пройти нижнюю точку и начать восстанавливаться после смягчения карантинных мер в США и Европе.
Цена на нефть:
WTI с поставкой в июне подскочила почти на 14% ($1,70) – до $14,04 за баррель.
Brent с поставкой в июне выросла на 4,1% ($0,84) – до $21,30 за баррель.
Отмечается, что цены на WTI во вторник, 28 апреля, падали почти на 20% и поднимались на 6% в ходе сессии.
Цены на нефть растут
В отличие от фьючерсов на WTI, которые привязаны только к поставкам в Кушинг, штат Оклахома, североморская нефть Brent может отгружаться по морю и имеет много разных точек хранения, поэтому цены на эти фьючерсы находятся под меньшим давлением. По оценкам экспертов UBS Group, которые приводит агентство Bloomberg, емкости для хранения в Кушинге могут быть исчерпаны уже в мае.
Агентство отмечает, что европейские фьючерсы на акции растут, так как рост в среду в Азиатско-Тихоокеанском регионе заставил акции там подняться на 20% от недавних минимумов, чтобы присоединиться к мировым аналогам.
Нефть поднялась после потери более чем четверти своей стоимости за последние два дня с волатильностью, вероятно, продолжающейся на фоне опасений, что цены могут снова упасть ниже нуля, поскольку инвесторы и крупный фонд выходят из июньского контракта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Экстремальные колебания рынка продолжаются уже больше недели, после того как в прошлый понедельник цены на ближайший, майский контракт на WTI впервые в истории падали до минус $40 за баррель.
Отрицательная цена вызвана тем, что перед выполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для ее хранения.
В Кремле считают, что обвал цен на нефть до отрицательных значений, который впервые в истории случился 20 апреля, – спекуляции, которые не отражают реальной стоимости сырья.
Тем временем, в США останавливаются заводы по переработке нефти из-за колоссального падения спроса вследствие карантинных мер.
По словам американского президента Дональда Трампа, небывало низкие цены на нефть позволят США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
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