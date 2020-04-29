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29 апреля • обновлено в 09:55
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Американские горки на рынке нефти: цена на Brent и WTI резко подскочила

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Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI выросли в ходе торгов в среду, 29 апреля, на 4,1% и 14% соответственно.

Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоит отметить, что рост цен вызван распродажей нефти крупнейшими фондами.

Таким образом инвесторы пытаются оценить, когда рынок может пройти нижнюю точку и начать восстанавливаться после смягчения карантинных мер в США и Европе.

Цена на нефть:

  • WTI с поставкой в июне подскочила почти на 14% ($1,70) – до $14,04 за баррель.

  • Brent с поставкой в июне выросла на 4,1% ($0,84) – до $21,30 за баррель.

Отмечается, что цены на WTI во вторник, 28 апреля, падали почти на 20% и поднимались на 6% в ходе сессии.

Цены на нефть растут

Цены на нефть растут

В отличие от фьючерсов на WTI, которые привязаны только к поставкам в Кушинг, штат Оклахома, североморская нефть Brent может отгружаться по морю и имеет много разных точек хранения, поэтому цены на эти фьючерсы находятся под меньшим давлением. По оценкам экспертов UBS Group, которые приводит агентство Bloomberg, емкости для хранения в Кушинге могут быть исчерпаны уже в мае.

Агентство отмечает, что европейские фьючерсы на акции растут, так как рост в среду в Азиатско-Тихоокеанском регионе заставил акции там подняться на 20% от недавних минимумов, чтобы присоединиться к мировым аналогам.

Нефть поднялась после потери более чем четверти своей стоимости за последние два дня с волатильностью, вероятно, продолжающейся на фоне опасений, что цены могут снова упасть ниже нуля, поскольку инвесторы и крупный фонд выходят из июньского контракта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Мировые цены на нефть
Теги
нефть Brent WTI
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Половецький Печеніг
Половецький Печеніг
Это што за visloУХ пишет об уралс? Напиши visloУХ сколько стоит бензин на всемирной бензоколонке.
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Половецький Печеніг
Половецький Печеніг
Это што за visloУХ пишет об уралс? Напиши visloУХ, сколько стоит бензин на всемирной бензоколонке.
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
Для visL0yxoв не пишут зрадных новин, что российская Urals стоит дороже эталонной Brent. Ведь из каждого утюга пророчат скорый крах)
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Экономика

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