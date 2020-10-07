Цена на газ зимой упадет, – Коболев

Зимой 2021 года в Украине снизятся цены на газ из-за рекордных запасов газа в хранилищах.

Такой прогноз сделал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе Ukrainian Energy Day, передает "Интерфакс-Украина". "Мы в "Нафтогазе", кто анализирует статистику и составляет прогнозы на будущее, уверены, что цена на газ упадет этой зимой", – отметил он.

По его словам, причиной является рекордный объем газа в 28 млрд куб. м, который находится в хранилищах. Необычность "рекорда" объясняется тем, что большая часть газа принадлежит частным игрокам.

"Если весь этот объем направится украинским, а также европейским потребителям, то большая вероятность, что увидим ценовые сдвиги, и цены для украинских потребителей будут ниже, чем на европейских рынках", – разъяснил Коболев.

При этом он отметил, что компании закачали такое количество газа, чтобы обезопасить прохождение отопительного сезона, но также чтобы заработать дополнительные средства на разнице между летними и зимними ценами.

В то же время он обратил внимание, что снижение цены на газ будет иметь негативное влияние на украинские газодобывающие компании.

Напомним, в Украине после запуска рынка газа с 1 августа потребители получили возможность не только менять поставщика, но и пользоваться специальными тарифами. Так, если оплатить голубое топливо заранее, то можно иметь фиксированный тариф на весь отопительный сезон.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" опубликовала цены на голубое топливо на октябрь. Тарифы сохранены на уровне сентября – 4,7 грн/кубометр в рамках пакета "Месячный" и 5,24 грн/кубометр в рамках тарифа "Годовой".