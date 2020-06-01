В июне цена на газ для промышленности, который продает НАК "Нафтогаз Украины", снизится на 19-20,7%.

Как сказано на сайте "Нафтогаза", стоимость зависит от условий поставки. Если у компании нет долгов перед НАК, то на условиях закупки "наперед" в больших объемах голубое топливо будет стоить 2713 грн за тыс. кубометров (без НДС). Для остальных промышленных потребителей газ предлагается по цене 3182 грн за тыс. кубометров (без НДС).

Таким образом, по сравнению с ценами мая, эти показатели ниже на 19-20,7%.

Цена на газ в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость поставок природного газа для населения и производителей тепла в мае снизилась на 21,4%.